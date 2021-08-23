تعليق تداول سهمي "الصقر للتأمين" و"مسك" لجلسة واحدة

أعلنت شركة تداول عن تعليق تداول سهم شركتي الصقر للتأمين التعاوني والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الإثنين 15 /01 /1443هـ الموافق 23 /08 /2021م،

وذلك لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثاني 2021 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويستأنف تداول سهم الشركتين لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 /01 /1443هـ الموافق 24 /08 /2021م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركتين نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين 13 /02 /1443هـ الموافق 20 /09 /2021م.

وأوضحت "تداول" إنه في حال لم تقم الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 14 /02 /1443هـ الموافق 21 /09 /2021م حتى إعلان الشركتين عن القوائم المالية.