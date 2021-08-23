تعليق كفاءة الطائي المالية .. ومساءلة 3

وأكدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في بيان لها أمس، أن الطائي تغاضى عن الإفصاح عن وجود التزامات لمصلحة النصر بقيمة 430 ألف ريال ومستحقة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021 وفقا لما رفعه الأخير للجنة في الـ14 من الشهر نفسه، قبل إصدارها لقرار منحه الشهادة.
وأضاف "الطائي في رده على مخاطبتها في الـ17 من الشهر ذاته، أفاد بصحة الالتزام وأن سبب عدم الإفصاح عنه في حينه كان لخطأ إداري من الإدارة المالية، وأنها سددت المبلغ المستحق للنصر، وبعد اطلاع اللجنة على كامل المستندات ودراسة جميع التفاصيل المتعلقة بها قانونيا ثبت مخالفة الطائي للمادة (10 /11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التي تنص على: "يجب على النادي تزويد اللجنة بتقارير الالتزامات المستحقة وحالة القضايا المنظورة والصادرة في شأنها قرارات أو أحكام بشكل شهري ومحدث".
وكان الطائي قد تعاقد مع البلغاري مارتن لوكوف، الزيمبابوي ناوليدج موسونا، البرازيلي لوكاس ألفيس ومواطنه مارسيلو فيريرا، الجزائري أمير سعيود، والعاجي إسماعيل كواكو، بجانب السويسري سيفاس ماليلي الذي وصل إلى حائل أمس الأول.
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