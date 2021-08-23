تعليق كفاءة الطائي المالية .. ومساءلة 3

علقت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي بدءا من الـ19 من آب (أغسطس) الجاري، ووجهت الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم، إضافة إلى إحالة الرئيس التنفيذي، المدير المالي، والمحاسب للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الرياضة، لعدم الإفصاح عن وجود التزامات مالية عليها لمصلحة النصر قبل الحصول عليها. وأعلن الطائي الصاعد من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين، حصوله على شهادة الكفاءة المالية يوم 14 آب (أغسطس) الحالي، بعد سداد وإعادة جدولة المستحقات المالية عليه والبالغة 4235296 ريالا، وأصبح بمقدوره تسجيل اللاعبين الجدد قبل انطلاق المسابقة، حتى يتسنى لهم المشاركة في نزاليه أمام الهلال، وضمك اللذين خسرهما بهدف على التوالي.وأكدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في بيان لها أمس، أن الطائي تغاضى عن الإفصاح عن وجود التزامات لمصلحة النصر بقيمة 430 ألف ريال ومستحقة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021 وفقا لما رفعه الأخير للجنة في الـ14 من الشهر نفسه، قبل إصدارها لقرار منحه الشهادة.وأضاف "الطائي في رده على مخاطبتها في الـ17 من الشهر ذاته، أفاد بصحة الالتزام وأن سبب عدم الإفصاح عنه في حينه كان لخطأ إداري من الإدارة المالية، وأنها سددت المبلغ المستحق للنصر، وبعد اطلاع اللجنة على كامل المستندات ودراسة جميع التفاصيل المتعلقة بها قانونيا ثبت مخالفة الطائي للمادة (10 /11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التي تنص على: "يجب على النادي تزويد اللجنة بتقارير الالتزامات المستحقة وحالة القضايا المنظورة والصادرة في شأنها قرارات أو أحكام بشكل شهري ومحدث".وكان الطائي قد تعاقد مع البلغاري مارتن لوكوف، الزيمبابوي ناوليدج موسونا، البرازيلي لوكاس ألفيس ومواطنه مارسيلو فيريرا، الجزائري أمير سعيود، والعاجي إسماعيل كواكو، بجانب السويسري سيفاس ماليلي الذي وصل إلى حائل أمس الأول.