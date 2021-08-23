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أحداث في صور

رجل يدفع عربة يدوية تحمل امرأة أفغانية عند نقطة عبور على الحدود الباكستانية

رجل يدفع عربة يدوية تحمل امرأة أفغانية عند نقطة عبور على الحدود الباكستانية

"الفرنسية"

رجل يدفع عربة يدوية تحمل امرأة أفغانية عند نقطة عبور على الحدود الباكستانية - الأفغانية أمس.

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