رجل يدفع عربة يدوية تحمل امرأة أفغانية عند نقطة عبور على الحدود الباكستانية - الأفغانية أمس.
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- رجل يدفع عربة يدوية تحمل امرأة أفغانية عند نقطة عبور على الحدود الباكستانية
أحداث في صور
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