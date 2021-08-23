رجل يدفع عربة يدوية تحمل امرأة أفغانية عند نقطة عبور على الحدود الباكستانية

رجل يدفع عربة يدوية تحمل امرأة أفغانية عند نقطة عبور على الحدود الباكستانية - الأفغانية أمس.