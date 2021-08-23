الهلال بـ «العلامة الكاملة» .. و6 لم ينتصروا

لم تسلم شباك أي فريق من فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولتين الأولى والثانية من الاهتزاز خلال 16 مباراة، حيث تلقت 47 هدفا بمعدل 2.94 هدف في كل لقاء من 108 تسديدات على المرمى، سجلها 35 لاعبا، الأكثر تسجيلا الاتفاق، النصر، والحزم بخمسة أهداف، والأكثر محافظة على شباكه الهلال، الفيحاء، والاتحاد بهدف وحيد.ويتصدر الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون قائمة الهدافين بثلاثة أهداف، يليه يوسف الجبلي (الباطن)، النيجيري أوديون إيجالو (الشباب)، عبدالله السالم (الاتفاق)، الهولندي أولاجون (الحزم)، البرازيلي أندرسون تاليسكا (النصر)، والأرجنتيني إيفر بانيجا (الشباب) بهدفين.وشهدت المواجهات خروج الهلال، الاتحاد، الرائد، الفيحاء، وضمك بشباك نظيفة، إضافة إلى تسجيل هدفين بنيران صديقة (التعاون وضمك)، وثلاثة أهداف في الوقت القاتل (الهلال هدفين، والباطن)، وعشرة أهداف من ضربات جزاء.وظفر الهلال بالعلامة الكاملة (ست نقاط)، حيث لم يتعثر في المواجهتين أمام الطائي والتعاون، فيما نجح الاتفاق، الفيصلي، الأهلي، الحزم، والفيحاء بالخروج من الجولتين دون خسارة، وفشلت أندية الحزم، الأهلي، التعاون، الشباب، الفتح، والطائي في تحقيق أي انتصار.وافتتح التشيلي إيجور ليشنوفسكي مدافع الشباب باب البطاقات الحمراء في ختام الجولة الثانية أمس الأول، فيما ظهرت 64 بطاقة صفراء، الأكثر التعاون (تسع بطاقات)، يليه أبها (ثماني بطاقات). وقاد مواجهات الجولتين (16 مباراة)، عدد 13 حكما، منهم حكمان من قطر، و11 حكما محليا، الأكثر حضورا خالد الطريس، محمد الهويش، وماجد الشمراني (مباراتين على التوالي)، احتسبوا 452 خطأ، من بينها عشر ضربات جزاء.