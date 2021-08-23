واتخذ التعاون قرار إقالة إل مايسترو، عقب خسارة فريقها من الهلال 1/2، سبقه التعادل مع الحزم 3/3، حيث فشل التعاون في الحفاظ على تقدمه في المباراتين، حيث سجل أولا أمام الهلال إلا أن الثاني قلب الطاولة عليه بهدفين، فما تقدم على الحزم في المباراة الأولى بثلاثة أهداف، إلا أن خصمه نجح في تسجيل ثلاثة أهداف مثلها، فخرج بنقطة واحدة من أصل ست نقاط في الملعب. وتعد هذه المرة الثالثة التي يعود فيها جوميز لقيادة التعاون، حيث كانت المرة الأولى في آب (أغسطس) من 2014، قبل أن يعلن البرتغالي رحيله إلى الأهلي ليحقق معه كأس السوبر 2016، قبل أن يقيله الأهلي، ويتجه مرة أخرى إلى التعاون.
إل مايسترو .. الإقالة بعد النقطة
واتخذ التعاون قرار إقالة إل مايسترو، عقب خسارة فريقها من الهلال 1/2، سبقه التعادل مع الحزم 3/3، حيث فشل التعاون في الحفاظ على تقدمه في المباراتين، حيث سجل أولا أمام الهلال إلا أن الثاني قلب الطاولة عليه بهدفين، فما تقدم على الحزم في المباراة الأولى بثلاثة أهداف، إلا أن خصمه نجح في تسجيل ثلاثة أهداف مثلها، فخرج بنقطة واحدة من أصل ست نقاط في الملعب. وتعد هذه المرة الثالثة التي يعود فيها جوميز لقيادة التعاون، حيث كانت المرة الأولى في آب (أغسطس) من 2014، قبل أن يعلن البرتغالي رحيله إلى الأهلي ليحقق معه كأس السوبر 2016، قبل أن يقيله الأهلي، ويتجه مرة أخرى إلى التعاون.
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