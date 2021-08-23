إل مايسترو .. الإقالة بعد النقطة

بعد جولتين من انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان، افتتح نادي التعاون باب إقالات المدربين "الأسطوانة المكررة" بعد أن أعلنت إدارة النادي، إقالة الإنجليزي نيستور إل مايسترو، وإعادة البرتغالي جوزيه جوميز، وتكليف الوطني محمد العبدلي بقيادة التعاون مؤقتا أمام النصر في الجولة الثالثة إلى حين وصول جوميز وطاقمه المساعد إلى بريدة.واتخذ التعاون قرار إقالة إل مايسترو، عقب خسارة فريقها من الهلال 1/2، سبقه التعادل مع الحزم 3/3، حيث فشل التعاون في الحفاظ على تقدمه في المباراتين، حيث سجل أولا أمام الهلال إلا أن الثاني قلب الطاولة عليه بهدفين، فما تقدم على الحزم في المباراة الأولى بثلاثة أهداف، إلا أن خصمه نجح في تسجيل ثلاثة أهداف مثلها، فخرج بنقطة واحدة من أصل ست نقاط في الملعب. وتعد هذه المرة الثالثة التي يعود فيها جوميز لقيادة التعاون، حيث كانت المرة الأولى في آب (أغسطس) من 2014، قبل أن يعلن البرتغالي رحيله إلى الأهلي ليحقق معه كأس السوبر 2016، قبل أن يقيله الأهلي، ويتجه مرة أخرى إلى التعاون.