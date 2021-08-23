مانشستر سيتي .. نادي المليار يورو

أصبح مانشستر سيتي الإنجليزي أول فريق كرة قدم في العالم تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص في تقييمات وإحصائيات الأندية واللاعبين ونشر في عدد من وسائل الإعلام الإنجليزية، حيث وصلت قيمته إلى 1.06 مليار يورو.وأبرم مانشستر سيتي صفقة كبرى بالتعاقد مع الإنجليزي جاك جريليش قادما من أستون فيلا، وقدرت قيمتها بنحو 117 مليون يورو، لتصبح الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.كما أسهم جريليش بشكل كبير في تعزيز القيمة السوقية لمانشستر سيتي بعد انضمامه للفريق، خصوصا أن القيمة السوقية للاعب 65 مليون يورو، إضافة لارتفاع قيمة الإنجليزي فيل فودين، والبرتغالي روبن دياز لمستوى قياسي في عام واحد، وزادت قيمة كل لاعب بنحو 20 مليون يورو، وأصبحت قيمة فودين 80 مليون يورو، فيما وصلت قيمة دياز إلى 75 مليون يورو.كما يعد البلجيكي كيفين دي بروين هو أغلى لاعب في مانشستر سيتي، بقيمة سوقية تقدر بنحو 100 مليون يورو، يليه الإنجليزي رحيم سترلينج بنحو 90 مليون يورو.يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم الميركاتو الضخم له هذا الصيف والتعاقد مع صفقات كبرى على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، حل في المركز الثالث بقيمة 993 مليون يورو، خلف تشيلسي الإنجليزي الذي حل في المركز الثاني ويتقدم عنه بفارق خمسة ملايين يورو حيث باتت قيمته السوقية 998 مليون يورو.