المتعثر ماليا يمنع من الاستثمار الرياضي

يحتاج المستثمر الراغب في العمل في القطاع الرياضي توفير خمسة مستندات، تقدم لإدارة النادي قبل إتمام مشروعة الذي يرغب به، من بينها تقديم بيانات "برنت" من شركة سمة تفيد بسلامة الوضع الائتماني للمستثمر، وعدم وجود تعثرات مالية، خاصة في العقود التي تتجاوز قيمتها مليوني ريال.كما تضمنت المستندات المطلوبة من المستثمر، تقديمه للمواصفات الفنية المقترحة للاستخدامات المتعلقة بحقوق الرعاية، ملف تعريفي للكيان القانوني للمستثمر يذكر فيه تاريخ الكيان، نبذة عن أعمال رعاية قائمة أو سابقة -إن وجدت-، هيكل الملكية للكيان القانوني للمستثمر يذكر فيه التعريف عن ملاك الكيان القانوني والمعلومات الرسمية عن الشخصيات الاعتبارية، والشهادات الحكومية الواجب توافرها في المنشآت الخاصة.وتضمنت الشروط الأساسية للمستثمر تقديمه لخطة الاستثمار لكامل مدة الاستثمار، والتقيد بالمواصفات الفنية الصادرة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.وتهدف وزارة الرياضة إلى حوكمة أعمال استثمارات الرعاية في الأندية الرياضية، لتحقيق عوائد مالية أفضل، تنظيم إجراءات استثمارات الرعاية، تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والشفافية في جميع مراحل إجراءات الاستثمار.وتسري تعليمات الوزارة على الرعايات التجارية للأندية الخاضعة للائحة الأساسية للأندية الرياضية، تستثنى الرعايات غير الربحية للأندية الرياضية من هذه اللائحة حال توافر ثلاث شروط، هي، أن يكون التعاقد وفق نموذج العقد المرفق باللائحة، ألا يعود العقد على النادي أو منسوبيه بأي أرباح أو منافع سوى المنافع المعنوية.