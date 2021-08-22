نيابة عن ولي العهد .. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة اليوم حفل تخريج الدورة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض حيث كان في استقباله في مقر الحفل الفريق الركن تركي بن بندر قائد القوات الجوية الملكية السعودية واللواء الطيار الركن حازم بن غشيان قائد كلية الملك فيصل الجوية.

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة بهذه المناسبة بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ثم شاهد الحضور العرض العسكري وأدى الخريجون القسم تلى ذلك إعلان النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز ثم علق الخريجون رتبهم. وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية ثم عزف السلام الملكي. حضر الحفل الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية والفريق الركن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف وقادة أفرع القوات المسلحة.