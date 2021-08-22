أكثر من 4.4 ملايين وفاة بسبب كورونا حول العالم

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم الأحد في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- سجلت إيران حصيلة يومية قياسية للوفيات بفيروس كورونا تخطت 680 وفاة حسبما أعلنت وزارة الصحة الأحد، في وقت رُفعت تدابير منع انتشار الفيروس.

- نيوزيلندا تعيد النظر في استراتيجية "صفر كوفيد" أذ أقرت نيوزيلندا بأن استراتيجيتها "صفر كوفيد" قد تصبح غير قابلة للتطبيق في ظل انتشار المتحوّرة دلتا الأسرع تفشيا.

وقال الوزير المسؤول عن مكافحة كوفيد-19 كريس هيبكنز لمحطة "تي في إن زي" التلفزيونية "دلتا لا تشبه أي متحورة شهدناها منذ بداية الوباء".

واضاف "هذا يغير كل شيء، وهذا يعني أن كل الإجراءات الحالية لدينا تبدو أقل ملاءمة ما يثير تساؤلات حول مستقبل استراتيجيتنا على المدى الطويل".

وتحدث عن 21 إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة الوباء التي ظهرت الأسبوع الماضي في أوكلاند.

وأدت أول إصابة انتقلت محليا خلال ستة أشهر إلى إغلاق على المستوى الوطني.

- تشديد التدابير الوقائية في الألعاب البارالمبية - تقرر تشديد التدابير الوقائية خلال الألعاب البارالمبية في طوكيو سواء لجهة وتيرة الخضوع للفحوص أو القيود المفروضة على التنقل لمواجهة موجة قياسية من الإصابات في اليابان، وفق ما أعلنت الأحد الهيئة التنظيمية للألعاب التي تستضيفها طوكيو، قبل يومين من انطلاقها.

وإلى الآن بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 من ضمن المشاركين في الألعاب التي تفتتح الثلاثاء 131 شخصا.

وسجّلت غالبية الإصابات في صفوف الهيئة التنظيمية أو جهات متعاقدة في اليابان، علما بأنه تأكدت إصابة أربعة رياضيين وعشرة صحافيين.

- أكثر من 4,42 ملايين وفاة - تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,423,173 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10:00 بتوقيت جرنيتش.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (628,303) تليها البرازيل بتسجيلها 574,209 وفيات، ثم الهند مع 434,367 وفاة والمكسيك مع 252,927 وفاة والبيرو مع 197,818 وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاثا من الحصيلة المعلنة رسمياً.

