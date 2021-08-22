ارتفاع خسائر "العقارية" إلى 9 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2021 حيث سجلت خسائر بلغت 9 مليون ريال مقابل خسائر 4.7 مليون ريال عن الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب إرتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى :

1-إرتفاع المصاريف العمومية والادارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ (4) مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

2- ارتفاع أعباء التمويل بمبلغ (20.7) مليون ريال بسبب وقف رسملة أتعاب التمويل الخاصة بمشروع الوديان بتأثير مقداره (17) مليون ريال نتيجة توقف أنشطة المشروع .