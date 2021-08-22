الحكومة الرقمية : استقبلنا 41 طلبا لتسجيل منصات رقمية ومواقع إلكترونية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن استقبالها 41 طلبا لتسجيل منصات رقمية ومواقع إلكترونية منذ إصدارها لتعميم (حوكمة المنصات الرقمية) خلال يوليو الماضي بعد أن أطلقت نشرة دورية عن بيانات تسجيل المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية.

وأوضحت أنها اعتمدت 30 طلبا ما بين تسجيل منصات رقمية أو مواقع إلكترونية جديدة وتسجيل خدمات إضافية لمنصات أو مواقع قائمة. فيما رفضت 11 طلبا لعدد من الأسباب كالازدواجية مع عمل منصات قائمة أو عدم وجود حاجة لإنشاء نطاق جديد لتقديم الخدمة أو عدم الاختصاص ووجود تقاطعات مع اختصاصات جهة أخرى أو تشابه أسماء المنصات حيث تهدف لتحسين تجربة المستفيد وضمان الجودة إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

ودعت إلى الالتزام بالحصول على موافقتها قبل تأسيس أي منصة جديدة تطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال متعاقد سواء كانت تطبيقات هواتف أو مواقع إلكترونية على جميع النطاقات أو القنوات والخدمات الرقمية إذ يمكن للجهات تقديم طلب التسجيل من خلال (طلب الموافقة على إنشاء منصة رقمية).​

يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة حيث تعمل على بناء بيئة تنظيمية تسهم بالوصول لحكومة رقمية استباقية ومبادرة قادرة على تقديم خدمات ذات كفاءة عالية والانطلاق نحو آفاق جديدة لتلك الخدمات ومواكبة أفضل الممارسات العالمية بالتحول الرقمي الحكومي.