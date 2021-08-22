بموافقة الملك .. غسل الكعبة المشرفة غدا الاثنين

صدرت موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على غسيل الكعبة المشرفة غدا الاثنين الموافق 22 أغسطس.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن ولاة أمرنا الميامين يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.