"الغذاء العالمي" عن أفغانستان : كارثة إنسانية تلوح في الأفق

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق في أفغانستان.

ودعت ماري ماكجرورتي مديرة البرنامج في أفغانستان إلى تنسيق وثيق داخل المجتمع الدولي بعد أن استولت "طالبان" على السلطة في أعقاب انسحاب أمريكا. وأضافت لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية : سيصبح الوضع مروع بالفعل .. كارثة مطلقة كارثة إنسانية كاملة.

وتشير تقديرات البرنامج إلى أنه من بين 38 مليون شخص في أفغانستان اليوم 14 مليون ليس لديهم ما يكفي من طعام. وتشهد البلاد موجة شديدة من الجفاف. وناشدت الدول لإرسال دعم في شكل طعام وأدوية وحماية ومساعدة مالية. محذرة من أنه إذا لم تصل مساعدات في غضون 6 أو 7 أسابيع سيكون الآوان قد فات.