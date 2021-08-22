الإمارات : فحص كورونا كل 48 ساعة للموظفين غير الحاصلين على جرعتي اللقاح

أصدرت الإمارات اليوم تعميما موجها إلى كافة الوزارات والجهات الحكومية عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا على مستوى الحكومة.

ووفقا لـ (وام) فإن العمل بالإجراءات الجديدة سيبدأ اعتبارا من الأحد 29 أغسطس حيث سيتعين على جميع موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص "بي سي آر" كل 48 ساعة ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح مضاد لكورونا.

كما يستثنى من الإجراءات السابقة الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح المضاد لكورونا على أن يلتزم الموظف بإجراء الفحص كل 48 ساعة.

كما يتعين على كافة شركات التعهيد والخدمات العامة التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية إجراء الفحص لموظفيها الموجودين الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقار عمل الجهة كل 48 ساعة على نفقة تلك الشركات على أن يستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتي لقاح.