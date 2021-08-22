"آبل" تطلق تطبيقا جديدا لدراسة رد فعل المستخدمين على تحسينات "سيري"

أطلقت شركة "آبل" تطبيقا جديدا للأجهزة الذكية لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على تطبيق المساعد الشخصي الذكي سيري. وأطلقت آبل على التطبيق الجديد اسم "سيري سبيتش ستداي" ويسمح للمستخدمين الذين يستخدمونه بوصول أوامرهم الصوتية وغيرها من تقييماتهم إلى شركة آبل.

وأشار "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا التطبيق متاح في عدد من الأسواق العالمية لكن لم يتم تسجيله على مخططات متجر آبل آب ستور ضمن فئة الخدمات عند نشر التطبيق. ووفقا لبيانات "سينسور تاور" المتخصصة في دراسة سوق التطبيقات فإن تطبيق آبل تم طرحه لأول مرة يوم 9 أغسطس وتم طرح نسخة محدثة منه يوم 18 أغسطس.

والتطبيق متاح في أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا وهونج كونج والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وتايوان وهو ما يشير إلى أن دراسة آبل لتقييم العملاء لتحديثات سيري تجري على نطاق عالمي واسع. في الوقت نفسه فإن التطبيق يظهر عند البحث في آب ستور باستخدام كلمة مفتاحية أو باستعراض قائمة التطبيقات.

ويقدم "سيري سبيتش ستدي" معلومات قليلة عن أهداف الدراسة المحددة ولا يقدم شرحا لكيفية اشتراك المستخدم في الدراسة. وبدلا من ذلك فهو يوفر رابطا لاتفاقية ترخيص قياسية بشأن الدراسة وشاشة يمكن للمشارك إدخال رقم هويته من خلالها لكي يبدأ الاشتراك في الدراسة.