بلوغ الخسائر المتراكمة لـ "ريدان" 36.08 % من رأس المال

أعلنت شركة ريدان الغذائية عن بلوغ خسارها المتراكمة كما في 30 يونيو 2021 م وبحسب القوائم المالية للربع الثانى من عام 2021 بنسبة 36.08% بمبلغ وقدره 81.178.340 ريال من رأس مال الشركة والبالغ 225,000,000 ريال، ذلك بسبب وجود خسائر متراكمة كما في 31 ديسمبر 2020م بقيمة 68,159,301 ريال بالإضافة إلى خسائر الفترة الحالية بقيمة 13,019,039 ريال نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة تكلفة المبيعات (نتيجة جائحة كورونا) وإقفال بعض الفروع بصفة مؤقتة ونهائية وتسجيل الخسائر الرأسمالية نتيجة الهبوط في قيمة الأصول وبيع الأصول .

وستعمل الشركة على تقليل الخسائر الرأسمالية من خلال منح الإمتياز التجاري وإيجاد حلول تشغيلية أقل تكلفة والإستفادة من زيادة رأس مال الشركة في تحسين الأداء التشغيلي والتسويقي مستقبلاً، وسيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها ، كما سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأس مالها