721 عضوية في الأندية .. العائد 15.5 مليون ريال

ضخ الاشتراك في عضوية 15 ناديا من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نحو 15.5 مليون ريال على خزائن الأندية سواء كانت ذهبية أو عادية، حيث اشترك فيها 721 عضوا "149 ذهبية، و572 عادية".وتبقت قوائم أعضاء الجمعية العمومية في نادي التعاون لانتخاب رئيس النادي وأعضاء إدارته بعد إعلان البرنامج الزمني، الجمعة الماضي، حيث حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، اليوم، موعدا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي التعاون، وفقا للمادة 65 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، يستمر البرنامج لمدة خمسة أيام، على أن تغلق الخميس المقبل.يذكر أن على الشايعي تولى زمام الأمور الإدارية خلفا لمحمد القاسم الذي استقال من منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2020، بعد ثمانية أعوام قضاها في رئاسة النادي. ووضعت وزارة الرياضة فئتين للعضوية، الذهبية بـ 100 ألف ريال، والعادية بألف ريال، وتضمن الذهبية لحاملها 100 صوت في الجمعية العمومية للنادي، بواقع صوت مقابل كل ألف ريال، فيما العضو العادي يمتلك صوتا واحدا، كما يحق للعضو الذهبي طلب عقد جمعية عمومية للنادي، فيما لا يمتلك العضو العادي هذا الحق.وتصدر النصر القائمة بـ 104 أعضاء (52 ذهبيا، و52 عاديا)، والوحيد الذي تجاوز أعضاء عموميته 100 عضو، يليه الهلال الأكثر ذهبية بـ 22 عضوية، وضمك الأكثر عادية بـ 75 عضوية.ويحصل النصر سنويا من قيمة العضويات 5.252 مليون، الهلال 2.222 مليون، الاتفاق 1.320 مليون، الاتحاد 1.135 مليون، الأهلي 1.025 مليون، الحزم 933 ألفا، الرائد 848 ألفا، الفتح 728 ألفا، الشباب 677 ألفا، أبها 531 ألفا، الفيحاء 228 ألفا، الباطن 233 ألفا، الفيصلي 247 ألفا، الطائي 18 ألفا، وضمك 75 ألفا.