الاتفاق .. 11 دقيقة تكفي للتعادل

رفض فريق الاتفاق لكرة القدم السقوط في فخ الخسارة وتمسك بالنقطة حيث نجح في العودة خلال 11 دقيقة سجل فيها ثلاثة أهداف أدرك بها التعادل أمام الشباب 3/3، في ختام الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك تعادل الفتح مع ضيفه الفيحاء 1/1.ورفع الاتفاق رصيده إلى (4 نقاط) محتلا الوصافة بفارق الأهداف عن الفيصلي والفيحاء بـ (4 نقاط)، بينما حصد الفتح، والشباب أول (نقطة).وخسر الشباب ثلاث نقاط كانت في متناول اليد بعد أن كان متقدما بثلاثة أهداف عبر النيجيري أوديون إيجالو هدفين (39، 49)، الأرجنتيني إيفر بانيجا من ركلة جزاء (45)، قبل أن يقلب الاتفاق الطاولة عليه وخلال 11 دقيقة تمكن من معادلة النتيجة بثلاثية مهاجمه المغربي وليد أزارو (77)، وأضاف السويدي روبن كواسيون الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء (80)، وسجل إبراهيم محنشي الهدف الثالث (88).وكان الشباب قد أكمل المباراة ناقصا لاعبه التشيلي ايجور ليشنوفسكي بعد أن أشهر في وجهه الحكم خالد الطريس البطاقة الحمراء بسبب دخوله القوي على أزارو (87).وفي المباراة الثانية، لم يهنأ الفتح بالهدف الذي تقدم به أولا عن طريق سفيان بن دبكة بعد استغلاله كرة مرتدة من الحارس أسكنها في المرمى برأسه معلنا تقدم فريقه (22)، أكثر من دقيقتين فقط، حيث لم يتأخر الفيحاء كثيرا في العودة بهدف التعادل بوساطة البرازيلي رامون لوبيز (24). واحتسب الحكم عبدالله الحربي هدفا للفتح في الوقت بدل الضائع، لكنه ألغاه بعد عودته إلى تقنية الفار، نظرا لوجود خطأ على سانتيني لاعب الفيحاء من قبل مروان سعدان.