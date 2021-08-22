العليان: 10 ملايين عوائد عضوية الكبار

أكد حمد العليان؛ المستشار المالي والخبير في التسويق الرياضي، أن الرقم المفترض أن تعود به عضويات الأندية الذهبية والعادية لا يقل عن 46 مليون ريال مجتمعة، مشددا على أن الرقم الحالي البالغ 15.5 مليون ضعيف جدا، خاصة لأندية جماهيرية بحجم النصر، الهلال، الاتحاد والأهلي. وقال لـ «الاقتصادية» العليان؛ "المفترض أن يكون عائد الأندية الكبار لا يقل عن عشرة ملايين ريال، فيما يكون متوسط عائد بقية الأندية الـ12، مليوني ريال لكل ناد". وأضاف "الأندية لم تستغل شعبيتها الجماهيرية ولا وجودها الجغرافي بشكل تسويقي، المفترض أن يتضمن الحاصل على بطاقة العضوية امتيازات متنوعة حتى خارج المجال الرياضي لجذب الجماهير إليها مثل بطاقات العضوية لبعض الشركات، إضافة إلى الخصومات على تذاكر حضور المباريات، السماح بحضور بعض التدريبات والالتقاء بالنجوم". وختم "وضع العضويات الحالي من الناحية التجارية غير منطقي، خاصة أنها ضمن واحد من أفضل دوريات كرة القدم الآسيوية ومن أعلى قيمة سوقية على مستوى العالم".