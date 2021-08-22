الربيعان: الاشتراك فيها عاطفي وولاء

أكد خالد الربيعان المستشار المختص في التسويق الرياضي، أن الأرقام المعلنة لمالكي عضويات الأندية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين طبيعية، بسبب عدم تضمنها أي ميزة تجارية، وقال "هي شراكة من طرف واحد، يستفيد منها النادي ولا تعود على المشترك بأي مردود سوى اختيار رئيس النادي".وأضاف "الاشتراك فيها هو قرار عاطفي أو تأكيد للولاء للنادي فقط".وشدد الربيعان على ضرورة تطوير عضوية النادي لتكون عضوية مفيدة للعضو مثلما هي مفيدة للنادي، وقال ربطها مثلا بالتذاكر الموسمية، منح صاحبها امتيازات داخل النادي وخارجه، كل أندية العالم وضعت في عضوياتها امتيازات، لكن هنا سعرها غال حتى العادية ودون أي فائدة اقتصادية للعضو".وطالب الربيعان؛ الأندية، بإعادة النظر في امتيازات العضوية لتكون أكثر طلبا ورغبة من الجمهور، باختصار الوضع الحالي، أن النادي يريد النجاح له فقط وليس لصاحب العضوية".