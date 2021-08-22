حمدالله: لم أساوم النصر .. سأستمر

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم فريق النصر لكرة القدم، استمراره مع ناديه حتى نهاية عقده، مفندا كل الشائعات التي ربطته بعدة أندية داخلية وخارجية مع اقتراب دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون العودة إلى ناديه بعد ستة أشهر.وتسبب غياب المهاجم المغربي عن مواجهة الفريق أمام مضيفه الفيصلي في تزايد التكهنات حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال حمدالله؛ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس، "أنا لاعب محترف وأحترم عقدي مع النصر، وأنا لم أساوم يوما فريقي ولن أساومه أبدا، فله فضل كبير علي".وأضاف "مستمر مع النصر ما دام عقدي ساريا، والحب الذي بيني وبين جماهير النصر حقيقي، ولن يفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد".وحول غيابه عن مواجهة الفيصلي، قال حمدالله "غيابي كان قرارا فنيا وأنا أحترمه، وما دمت حاملا قميص هذا الفريق العريق، فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة".ميدانيا، قسم البرازيلي مانو مينيزس؛ مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين، الأساسية اكتفت بتدريبات استشفائية، فيما خاضت المجموعة الثانية مباراة ودية أمام الدرعية انتهت 1/1، فيما خاض حمدالله؛ ومعه علي لاجامي؛ وعبدالفتاح عسيري؛ تدريبات لياقية خاصة.