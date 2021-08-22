السومة يغيب 3 مباريات

لن يكون السوري عمر السومة؛ مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم، ضمن حسابات المدرب بيسنيك هاسي؛ خلال ثلاث جولات مقبلة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي خضع لها إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج بموجبه إلى أربعة أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية. وسيفقد الأهلي السومة بداية من مواجهة ضمك في الجولة الثالثة الأربعاء المقبل، وبعدها أمام التعاون والفتح في الجولتين الرابعة والخامسة تواليا، فيما سيعود أمام الفيحاء في الجولة السادسة في الـ 23 من أيلول (سبتمبر) المقبل. وكان السومة قد غادر الملعب أمام مضيفه الحزم 2/2 ضمن الجولة الثانية، بعد ست دقائق من بداية المباراة متأثرا بالإصابة التي تعرض لها وهو يحاول الارتقاء لكرة رأسية، وحل اللاعب عبدالرحمن غريب بدلا عنه، والتقطته كاميرات الناقل الرسمي حينها وهو يبكي. وعلى صعيد متصل، بدأ الأهلي طرح تذاكر مباراة ضمك، عبر منصة مكاني، وبلغ سعر تذكرة الدرجة الموحدة 35 ريالا، والمقصورة الفضية 200 ريال والذهبية 350 ريالا.