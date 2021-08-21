الفعل: «وَفَى» من حيث اللزوم والتعدّي

الفعل وَفَى مضارعه يَفِي ويستعمل لازمًا كقولك: وَفَى الشيء بمعنى تَمَّ وكَثُرَ، وكيل وافٍ أي تام ويتعدى بحرف الجر "الباء" كقولك: وفى الرجل بعهده إذا حَقَّقَه.وهذا الطعام يفي بالحاجة أي يكفي وبعضهم يجيز: يفي الحاجة – بتعديته بنفسه.يتضح أن الفعل "وَفَى" يستعمل لازمًا أي يكتفي بالفاعل دون زيادة مثل: وفى الكيل أي تَمَّ، ويستعمل متعديًا بنفسه، وبحرف الجر الباء – وهذا يدل على مرونة الاستعمال.وذكر بعض المعاجم أنَّ وَفَى وأوفى بمعنى واحد – انظر الصحاح "وفى".وهذا يدل على مجيء "فَعَلَ" و"أَفْعَلَ" بمعنى واحد.