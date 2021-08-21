مع بدء العام الهجري .. "إتقان" العقارية تطرح 20 عقارا تتجاوز قيمتها السوقية بملياري ريال 

تحت شعار "عامك العقاري" شركة إتقان العقارية رائدة المزادات والتسويق العقاري بالمملكة تواكب العام الهجري الجديد 1443هـ ، بطرح عشرين عقاراً مميزاً بمدينة الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية تتجاوز قيمتها السوقية بملياري ريال، سيتم بيعها عبر قنوات البيع المباشر والمزادات المرئية عبر منصات الشركة والقنوات الفضائية.



وفي التفاصيل، تمثل العقارات المراد طرحها قريباً فرصة سانحة للاستثمار العقاري بمناطق الجذب الاستثماري في المملكة، وهي عبارة عن أراضٍ مكتملة الخدمات ومزارع وفنادق ومراكز تسوق وعمائر بمواقع مميزة تتنوع فرص الاستثمار فيها .



وأوضحت شركة إتقان العقارية في بيانها الصحفي أن العقارات المطروحة في مدينة الرياض تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية ومزارع وأبراح تبلغ مساحتها الإجمالية 410,600,86 متر مربع وهي أرض المونسية وأرض السلي والمعيزيلة وعمارتي الصانع وتبراك وبرج العبيلان.



وأبانت " إتقان " أن العقارات في المنطقة الغربية تمثل أراضٍ سكنية وتجارية وعمائر بمواقع مختلفة تتعدد فيها الفرص الواعدة للاستثمار الآمن تقدر مساحة جميع العقارات بـ 911,292,573 متر مربع وهي أراضي " السلام والشوقية والعزيزية الغربية والشمالية وعسفان وخليج سلمان" بإلإضافة إلى عماير العتيبة.



وفي المنطقة الشرقية تطرح " إتقان" ست عقارات بـمدينتي الخبر وبقيق وهي على النحو التالي " بلازا العزيزية بمساحة 4,535,19متر مربع، وعمارة مركز بمساحة 1,348.71مترمربع، ومحطة الثقبة والتي تقدر مساحتها بـ 460.13 متر مربع، وعمارتي بدر واحد واثنين والتي تقدر مساحتهما الإجمالية بـ 906.61 متر مربع، وفندق لي ريلاكس والذي تبلغ مساحته بـ 650 متر مربع .



ودعت إتقان العقارية عملائها من داخل المملكة وخارجها لمزيد من المعلومات بزيارة منصاتها الرقمية عبر حسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو بالاتصال بخدمة العملاء.



يذكر أن شركة إتقان العقارية تحرص خلال طرحها للمنتجات العقارية على التطوير والمواكبة وتنفيذ المزادات بصور مبتكرة تتوافق مع المرحلة الحالية حرصاً على تحقيق كافة وسائل السلامة لعملائها ، كما تتميز المزادات بتوظيف التقنيات الرقمية والتوثيق لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع مساحة المشاركة فهي أهداف رئيسية وسياسة راسخة للشركة.