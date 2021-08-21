الحكومة التشيكية تعتزم زيادة ميزانية رئاسة الاتحاد الأوروبي

أفاد تقرير إخباري بأن الحكومة التشيكية سوف تزيد ميزانية الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي المقررة في النصف الثاني من 2022.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه) نقلا عن تقرير حكومي، لن يكون مبلغ الـ1.2 مليار كرونه المخصص كافيا وسوف يستلزم زيادة نحو 200 مليون كرونه.

وأشار التقرير أيضا إلى الحاجة إلى زيادة العاملين بواقع 30 منصبا تقريبا في الخدمة المدنية وفي التمثيل الدائم في بروكسل.

وفقا للمقترح الأًصلي، كانت جمهورية التشيك سوف توظف نحو 200 شخص للرئاسة 58 منهم في بروكسل، بحسب ما نقله موقع إذاعة راديو براغ إنترناشونال. وفي المجمل تعتزم جمهورية التشيك تنظيم أكثر من 260 فعالية على مدار رئاستها من بينها قمة لرؤساء الوزراء ورؤساء الدول في قلعة براغ وقمة بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

كما سيتم النظر في قمتين إحداهما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا والأخرى بين التكتل والهند.