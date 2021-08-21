الصحة: اللقاحات المعتمدة فعالة وآمنة وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح

أوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحور دلتا السريع الانتشار .

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (409) حالات مؤكدة وتعافي (710) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5242) حالة منها (1162) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (541610) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (527899) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (11) حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8469) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).