وزير التعليم: لن نقبل أي تهاون أو تقصير للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات

عقد وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم اجتماعا بمديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، للوقوف على جاهزية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، ومتابعة حصول الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين على جرعتين من لقاح كورونا كشرط للحضور للمنشآت التعليمية، والتأكيد على مسؤولية مديري التعليم في متابعة تطبيق النماذج التشغيلية، والإجراءات الاحترازية.

وقال وزير التعليم في كلمته : " إن إدارة العملية التعليمية في ظل الجائحة ليست سهلة، ولكن تعودنا في التعليم أن نحوّل التحديات إلى فرص للتغيير والتطوير، والاستمرار في العمل كفريق واحد لتحقيق منجزات جديدة للوطن ولقطاع التعليم، مؤكداً أن مسؤولية الجميع اليوم تتمثّل في استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات مع المحافظة على سلامتهم وصحتهم داخل المدرسة، مما يتطلب رفع مستوى الجاهزية الكاملة لأعمال الصيانة والتشغيل والنظافة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وزارة الصحة"، "وهيئة وقاية" في المدارس والمرافق التعليمية.

ويأتي حديث وزير التعليم في الوقت الذي بلغت نسبة طلاب وطالبات التعليم العام الذين تلقوا لقاح كورونا بلغت ٩٦%، إذ سيتم استكمال النسبة الباقية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق وزارة التعليم. و أكدت "التعليم"وجود إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا، مما يسهم في العودة للدراسة حضوريا.



وأشار آل الشيخ إلى أن الطلبة الذين أكملوا 12 سنة ميلادية يُشترط حصولهم على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتى استكمال التحصين بجرعتين، داعياً الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات إلى المبادرة لأخذ اللقاح؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من تبعات هذه الجائحة، وحتى نحقق جميعاً عودة آمنة لمدارسنا عاجلاً.

وأكد قائلاً: "مدير التعليم هو المسؤول الأول في متابعة تطبيق النماذج التشغيلية المعتمدة، والإجراءات الاحترازية داخل المدارس ومرافق التعليم والنقل المدرسي، ومواعيد انتظار الطلبة في تطبيق توكلنا، وهي مسؤولية مشتركة يتابعها شخصياً وفق سلسلة تراتبية تبدأ من مدير المدرسة، ومكتب التعليم، وإدارة التعليم"، مشدداً على عدم السماح بأن يكون هناك أي تقصير أو تهاون في تحمّل تلك المسؤولية؛ حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وأصدر وزير التعليم تعميماً للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم وقطاعات الوزارة المختلفة؛ حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضورياً، والمبلّغة من قبل "وقاية"، وذلك للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية.

وتضمنت البروتوكولات المعلنة؛ الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، وآلية التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة في المدارس، إلى جانب الدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونص التعميم على ما يلي:

أولاً: اشتراط حصول جميع الطلاب والطالبات ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر، في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية.

ثانياً: التقيّد بأن طلاب التعليم الجامعي والتدريب غير مكتملي التحصين بجرعتين لن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية.

ثالثاً: يُشترط لطلبة التعليم العام لمن أكمل (12) سنة ميلادية، الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يتمكن التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيبا حتى استكمال التحصين بجرعتين.

رابعاً : تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة على طلبة التعليم العام الحكومي والأهلي، وتطبيق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، والتي تمت بالموافقة السامية عليها بالقرار رقم (7/ب/45888) وتاريخ 1423/11/23هـ لطلبة التعليم الجامعي الحكومي والأهلي ، واللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادرة بقرار مجلس إدارة المؤسسة برقم (111) وتاريخ 1441/8/15هـ للمتدربين في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية.

خامساً: التأكيد على أن المسؤولية تشاركية من الجميع والتي تشمل رؤساء الجامعات والمحافظ ومديري التعليم أولاً ومن ثم من يليهم في المسؤولية من الوكلاء والمساعدين والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والمعلمين والموظفين حسب التراتبية التنظيمية والإدارية كل فيما يخصه.

وجاء في سياق ذلك؛ التأكيد على بذل المزيد من الحرص والمتابعة لأخذ الجرعتين لجميع منسوبي التعليم والتدريب والطلاب والطالبات حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.​