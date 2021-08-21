كورونا يهزم نجم الفنون القتالية سوني تشيبا

توفي خبير الفنون القتالية ونجم السينما اليابانية سوني تشيبا، الذي برز خصوصا في فيلم "كيل بيل" للمخرج كوينتن تارانتينو، عن عمر يناهز 82 عاما، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، على ما أفاد مدير أعماله.وأوضح تيموثي بيل، أن سوني توفي بسبب كوفيد - 19، واصفا إياه بأنه "صديق عظيم وزبون رائع، وهو رجل شديد التواضع والود"، بحسب "الفرنسية".وكان سوني تشيبا، واسمه الأصلي ساداهو مايدا، المولود 1939 في فوكوكا "جنوب غرب اليابان"، كرس نفسه في ستينيات القرن الـ20 لعدد كبير من الفنون القتالية، وأصبح خبيرا في الكاراتيه التي كانت رياضته المفضلة.وأصبح سوني بفضل اتقانه هذه الفنون ممثلا غزير الإنتاج في الأفلام والمسلسلات اليابانية، فشارك في نحو 125 عملا من إنتاج استوديوهات "تويل" الشهيرة، التي ضمته إلى صفوفها، بعدما اكتشفته في مسابقة للمواهب الجديدة.