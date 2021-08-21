معرض الصقور السعودي .. 350 عارضا من 26 دولة

ينطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة خلال الفترة من الأول إلى العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك في ملهم شمال مدينة الرياض على مساحة تقارب 65 ألف متر مربع.وأعلن نادي الصقور السعودي بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة والرعاية في المعرض.ويستهدف معرض الصقور والصيد السعودي الزوار من جميع شرائح المجتمع المحلي والدولي، إضافة إلى الزوار المهتمين بالصقارة للتعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، والإسهام في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم وإنشاء منصة للتواصل بين الهواة والمحترفين، من أجل تطوير صناعة الصقارة والصيد والنهوض بالحركة الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء العالم، كما يهدف إلى توعية الزائرين بهواية الصقارة ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية لكونها أحد الموروثات الثقافية الرئيسة للمملكة، من خلال جذب الشركات العارضة والمشاركين من داخل المملكة وخارجها لعرض الصقور وأسلحة الصيد والمستلزمات والمعدات الخاصة بها.وسيشهد المعرض في نسخته الثالثة مشاركة ما يزيد على 350 عارضا لاكثر من 26 دولة، وسيضم ما يربو على 24 قسما من الأقسام المتخصصة، منها قسم التخييم، تدريب الصقور، ميادين الصيد والرماية، صناعة أغذية الصقور ومستلزمات الرعاية الصحية، إضافة إلى قسم معدات الصيد والفنون، وسيقدم عديدا من البرامج والأمسيات الثقافية والفنون الشعبية والفعاليات الممتعة، التي تشمل كل أفراد الأسرة، ومن المتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 400 ألف زائر.يذكر أن نادي الصقور السعودي، استقطب على مدار العامين الماضيين أكثر من 300 عارض من 20 دولة مختلفة حول العالم.من جانب آخر، بيعت خمسة صقور بمبلغ 114 ألف ريال في الليلة السادسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره في ملهم شمال الرياض ويستمر حتى الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل بمشاركة 25 مزرعة من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم.وكانت البداية مع الصقر الأول "جير تبع" من مزرعة "فيكتوري فالكونز" الإنجليزية وبيع بمبلغ 19 ألف ريال، بعدها عرضت مزرعة "نيو ميكسيكو" الأمريكية أربعة صقور في منصة المزاد كان أولها "جير شاهين"الذي بيع بمبلغ 28 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بمبلغ 18 ألف ريال وهو من نوع "قرموشة جير"، وجاء الدور على الصقر الثالث وهو من نوع "قرموشة جير" أيضا وبيع بمبلغ 29 ألف ريال، وفي الختام تمت المزايدة على الصقر الرابع للمزرعة الأمريكية والخامس في المزاد وهو من نوع "قرموشة جير" وبيع بمبلغ 20 ألف ريال.ويحظى المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور والفعاليات المصاحبة له من أجنحة ومعارض باهتمام كبير من قبل الزوار والمشاركين، كما تولي إدارة نادي الصقور السعودي اهتماما خاصا بالإجراءات الاحترازية، حيث يجري التشديد على إظهار الحالة الصحية لكل رواد المزاد من خلال تطبيق "توكلنا" إلى جانب ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة عند مداخل المزاد.