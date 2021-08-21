«محصن» .. مسابقة تقنية للتوعية بأهمية أخذ اللقاح

لرفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا وتوظيف التقنية في التعليم، أطلق تعليم الرياض مسابقة "محصن" لطلاب والطالبات، ضمن برنامج "نشاطي"، الذي دشنته الوزارة.وتهدف المسابقة إلى رفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا، من خلال إعداد تصاميم تقنية منوعة.وقال عبدالله الغنام، مساعد مدير عام تعليم الرياض‬ للشؤون التعليمية، للحفاظ على صحة طلابنا وطالباتنا، سعت الوزارة إلى طرح مثل هذه المسابقات، لتبرز جهود الطلبة في مجال التصميم التقني الذي اندرج تحته الأنفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو والملصق العلمي.وأوضح، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج "نشاطي" في صيف هذا العام، الذي اعتمدته وزارة التعليم، وأتاحته للطلاب والطالبات في التعليم العام، ويقدم لهم عديدا من الأنشطة الممنهجة والمتنوعة خلال فترة الصيف، وفق خطة زمنية محددة.وأشار إلى أن برنامج "نشاطي" يأتي ضمن إسهام وزارة التعليم خلال الإجازة الصيفية في رعاية الطلاب والطالبات، والعناية بهم واستثمار أوقاتهم بالمفيد والنافع، وأن الهدف من البرنامج هو، استثمار طاقات الطلاب والطالبات وأوقاتهم في الإجازة الصيفية من خلال تقديم برامج ممتعة ومشوقة تلبي حاجاتهم واهتماماتهم وتكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية، إضافة إلى المهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية سوية معتزة بدينها ووطنها ونفسها.