الدقائق القاتلة .. زرقاء

قلب فريق الهلال لكرة القدم، تأخره بهدف أمام التعاون إلى فوز قاتل 2/ 1، في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما انتزع الباطن فوزا صعبا أمام أبها 2 /1، وتغلب ضمك على الطائي 1/ 0.واعتلى الهلال الصدارة بالعلامة الكاملة بعد أن رفع رصيده إلى (ست نقاط)، كما رفع الباطن رصيده إلى (ثلاث نقاط) بفارق الأهداف عن ضمك (ثلاث نقاط) وأبها (ثلاث نقاط)، في حين بقي التعاون عند (نقطة واحدة)، والطائي بلا رصيد.وانتفض الهلال في آخر تسع دقائق، ليحول تأخره أمام التعاون "سكري القصيم" بهدف الكاميروني ليندر تاوامبا "تصدر به قائمة الهدافين مؤقتا بثلاثة أهداف" (26)، إلى فوز غال بهدفين للمالي موسى ماريجا (81)، وآخر من الكوري الجنوبي هيون سو جانج (90).وانتزع الباطن فوزا قاتلا في مباراة استمرت 100 دقيقة، عوض به خسارته أمام الاتفاق 1 /2 في الجولة الماضية وأنزل بأبها الخسارة الأولى بعد فوزه على الشباب 2 /1، حيث بدأ بالتسجيل بواسطة يوسف الجبلي الذي استغل تمريرة البرتغالي فابيو آبرو (16)، وأدرك أمين عطوشي التعادل من كرة رأسية سكنت مرمى الباطن (89).وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أحرز البرتغالي فابيو آبرو هدف الانتصار لفريقه من كرة مفاجئة بعد تلقيه تمريرة مميزة من حسن العيسى زميله وضعها في شباك أبها (95).وتعرض عبدالعزيز العلاوي مدافع الباطن إلى كدمة قوية في الوجه إثر اصطدامه مع الحارس الأوروجوياني مارتن كومبانيا (75)، لتوقف المباراة حتى يتلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى حيث استقرت حالته، وسيمضي فيه 24 ساعة.وأهدى الكرواتي ميخو ساكتاش فريقه ضمك أول ثلاث نقاط بعد أن أحرز هدف المباراة الوحيد في شباك الطائي (59).