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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بنسبة 40% خلال عام

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بنسبة 40% خلال عام

الاقتصادية من الرياض
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