أمام الاتحاد .. ذهب عربي و22 مليونا

يفتش فريق الاتحاد لكرة القدم، عن باللقب العربي، عندما يلتقي مع الرجاء البيضاوي المغربي اليوم على ملعب "مولاي عبدالله" في الرباط، في نهائي كأس الملك محمد السادس لأندية الأبطال، دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا.وسيتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي، وفي حضور عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة في المغرب، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، الفريق الفائز بالكأس.وتصل النسخة الـ29 إلى محطتها الختامية بعد أكثر من عامين على انطلاقها، حيث انطلقت بصيغتها المتجددة، في أدوارها التمهيدية في 18 آب (أغسطس) 2019 بمشاركة 40 ناديا، إلا أنها تعرضت لعديد من التأجيلات بسبب كورونا.ولم يلغ الاتحاد العربي وهو الجهة المنظمة أهم بطولاته ذات مجموع الجوائز الضخمة، حيث يحصل البطل على الكأس والميداليات الذهبية وستة ملايين دولار "22.5 مليون ريال"، و2.5 مليون "9.37 مليون ريال" للوصيف مع الميداليات الفضية.بلغ الاتحاد النهائي بعدما تخطى العهد اللبناني ذهابا وإيابا 3/ 0، الوصل الإماراتي 4 /1، أولمبيك آسفي المغربي 2/ 1، ومواطنه الشباب 4 /3 تواليا، بينما تأهل الرجاء بعدما اجتاز هلال القدس الفلسطيني 3/ 0، غريمه التقليدي الوداد بعد مباراتين مثيرتين (تعادلا ذهابا 1/ 1 وإيابا 4/4)، مولودية الجزائر الجزائري 2/2، والإسماعيلي المصري 3 /1.وتوج الاتحاد بنسخة 2005 "دوري أبطال العرب" على حساب الصفاقسي التونسي، وظفر الرجاء باللقب بعده بعام واحد على حساب أنبي المصري.