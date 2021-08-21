الاتحاد .. اللقب مفقود 16 عاما

يحتاج فريق الاتحاد لكرة القدم إلى تحقيق لقب كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الرجاء البيضاوي المغربي اليوم، لتكرار إنجاز الهلال، الاتفاق، والشباب التي نجحت في تحقيق اللقب العربي مرتين بجميع مسمياته.ويمني الاتحاد استعادة اللقب الغائب عن الخزائن السعودية منذ 16 عاما، شهر، و21 يوما (5896 يوما)، حيث كان أيضا هو آخر الأندية التي حققته عقب فوزه ذهابا وإيابا على الصفاقسي التونسي 4 /1 بمجموع المباراتين في الأول من تموز (يوليو) عام 2005.وحققت الفرق السعودية اللقب ثماني مرات، وبفارق لقب عن الأندية التونسية "ثمانية ألقاب"، حيث نجح الاتفاق أولا في عامي 1984، 1988، ثم الشباب 1992، الهلال 1994، و1995، الشباب 1999، الأهلي 2002، وأخيرا الاتحاد عام 2005.وينتظر أن يحصل الاتحاد على مبلغ ستة ملايين دولار "22.5 مليون ريال" في حال ظفر باللقب، ومبلغ 2.5 مليون دولار "9.3 مليون ريال" إذا حل وصيفا، حيث ضمن من خلال مشاركته في أدوار البطولة مبلغ 1.031 مليون ريال من جوائز البطولة، إضافة إلى مبلغ 200 ألف دولار "750 ألف ريال" من قيمة البدلات المالية نظير التنقلات والسفر والاستضافة للأدوار الأربعة، ليصبح إجمالي مبلغة 23.5 مليون ريال في حال تحقيقه اللقب، و"10.331 مليون ريال" في حال حل وصيفا للبطل.