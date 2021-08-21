كاريلي: سنحسمها بـ "الجزيئات الصغيرة"

أكد فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، قدرة فريقه على تحقيق لقب كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الرجاء البيضاوي، وقال "لن يأتي إلا بالأداء الجيد واستثمار جميع الفرص المتاحة، ولا سيما أن المباراة ستلعب على جزيئات صغيرة"، موضحا أنهم جميعا يطمحون لهدف واحد، يتمثل في العودة باللقب.وقلل فابيو كاريلي من تأثير غياب المدافع المصري أحمد حجازي بسبب الإيقاف، مشيرا إلى أن اللاعب الذي سيعوضه قادر على الظهور بشكل جيد وله ثقة كبيرة في مستواه التقني والبدني.من جانبه، قال اللاعب كريم الأحمدي "الاتحاد استعد بشكل جيد للمواجهة وله طموح كبير للفوز باللقب العربي، وأن الرجاء فريق كبير ويحترمونه جدا"، مؤكدا أن المباريات النهائية دائما ما تحسمها التفاصيل الصغيرة.من جانبه، أوضح لسعد الشابي مدرب الرجاء، أن فريقه مستعد لمواجهة الاتحاد، وأنه يسعى إلى الفوز باللقب من أجل إهدائه للجماهير خاصة مع إقامة المباراة في المغرب، وقال "طلبت من اللاعبين التركيز طيلة دقائق المباراة، مع وجود عديد من العناصر التي يمكنها إيجاد الخطورة من الجانب السعودي"، مشيرا إلى درس نقاط القوة والضعف بعد أن شاهد مباراتين للاتحاد.من جانبه، قال اللاعب أمير الحداوي إن طموحه وزملائه هو التتويج باللقب، مشيرا إلى أن فريقه لا يخشى الضغط، لأنه تعود على لعب مثل هذه المباريات الكبيرة سواء على المستوى القاري أو العربي.