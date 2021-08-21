النهائي "الآسيوي" على ملعب سعودي

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتحاد القدم السعودي حق استضافة نهائي دوري أبطال آسيا والمحدد في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.ولم يعلن بعد عن المدينة التي ستقام فيها المباراة والأقرب تكون في الرياض، كما سيستضيف الاتحاد السعودي مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بالنسبة لفرق غرب آسيا في 16 و19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وينافس فريقان سعوديان في دوري أبطال آسيا حتى الآن، حيث سيلعب الهلال مع الاستقلال الإيراني في دور الـ16 بينما يواجه النصر منافسه الإيراني تراكتور.من جهته، أكد الدكتور صالح الحارثي رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي، أنه سيسمح للجماهير بحضور المباريات، مبينا "سيتم تنفيذ البروتوكول الطبي المعتمد حاليا في المنافسات الرياضية في السعودية الذي يتماشى مع تعليمات هيئة الصحة العامة".وبين أن الاتحاد الآسيوي لا يفرض أي تعليمات صحية إضافية وإنما يلتزم بالبروتوكول الصحي المعتمد من قبل الجهات الصحية في الدول المستضيفة، وقال "سيكون هناك فقاعة بيولوجية وعدد محدد من المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا".واضطر الاتحاد القاري لتغيير نظام البطولة بسبب قيود السفر المطبقة في عديد من الدول بسبب فيروس كورونا ومن ثم تقرر حسم أدوار خروج المغلوب من خلال مباراة واحدة فقط وليس ذهابا وإيابا كما كان الحال من قبل.وستقام مباريات دور الـ16 ما بين 13 و15 أيلول (سبتمبر) في المنطقة، بينما تسحب قرعة دور الثمانية في 17 من الشهر نفسه.وستقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بالنسبة لشرق آسيا في كوريا الجنوبية في 17 و20 تشرين الأول (أكتوبر).