للشهر التاسع .. السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين

ظلت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليو لكن شحناتها من الخام انخفضت عشرة بالمئة على أساس شهري، بينما تراجعت الشحنات القادمة من روسيا أربعة بالمئة فقط.

وبحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغ إجمالي شحنات السعودية 6.69 مليون طن في يوليو ، أو ما يعادل 1.58 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.75 مليون برميل يوميا في يونيو ، لكن بزيادة أكثر من الربع مقارنة مع يوليو من العام الماضي، كما نقلت "رويترز".

وبلغت الواردات من روسيا 6.64 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل نحو 1.56 مليون برميل يوميا، مقابل 1.62 مليون برميل يوميا في يونيو .

وهوى إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي قرابة عشرين بالمئة عنه قبل عام إذ واجهت شركات التكرير المستقلة مخصصات استيراد أقل عددا في ظل تضييق حكومي على تداول التصاريح.

وزادت الواردات من ماليزيا لثلاثة أمثالها عنها قبل عام إلى 1.18 مليون طن، وارتفعت من 1.17 مليون طن في يونيو .

وجرى تسجيل شحنات نفط من إيران وفنزويلا على أنها قادمة من ماليزيا بعد أن تم نقل الشحنات إلى المياه الماليزية لتجنب عقوبات أمريكية وفقا لمتعاملين وفورتيكس أنالتيكس المتخصصة في تتبع الناقلات.

ولا تسجل البيانات الرسمية وصول نفط من إيران وفنزويلا.