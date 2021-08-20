ارتفاع استثمارات الشركات الكورية الجنوبية الكبرى 5 % في النصف الأول

توسعت استثمارات الشركات الكورية الجنوبية الكبرى بنحو 5% في النصف الأول من العام الجاري بفضل طفرة أشباه الموصلات بشكل رئيسي، حسبما أفاد مؤشر تتبع الشركات "سي إي أو أسكور" اليوم الجمعة.

واستثمرت شركة سامسونج العالمية العملاقة للإلكترونيات و331 شركة كبيرة أخرى في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، 82.8 تريليون وون (70.3 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، بزيادة 4.6 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2019، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، ارتفع الرقم بنسبة 12.6 في المئة.

كانت الزيادة في النصف الأول مدعومة بالإنفاق الرأسمالي الكبير من قبل سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهي عملاق رقائق محلي آخر.

وارتفعت استثمارات سامسونج للإلكترونيات بنسبة 26.7 في المئة على أساس سنوي لتصل 25.1 تريليون وون في النصف الأول، أي ما يقرب من 30% من الإجمالي. وعلى وجه الخصوص، أنفقت سامسونج 20.9 تريليون وون على توسيع مرافق الرقائق الخاصة بها.

وبلغ إجمالي استثمارات إس كيه هاينكس 7.5 ترليون وون في النصف الأول، بزيادة 40.5 في المئة على أساس سنوي.

واستحوذت استثمارات سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس على ما يقرب من 40% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى.

كما زادت شركات التوزيع والأدوية وتسعة قطاعات صناعية أخرى استثماراتها في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولكن شركات البتروكيماويات والسيارات والشركات التي تديرها الدولة قلصت استثماراتها.

واستثمرت شركة كوريا للطاقة الكهربائية، 8ر6 تريليون وون، وهي الأكبر بين الشركات العامة ولكن استثماراتها انخفضت بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي.

وشهدت شركة إل جي تشيم الرائدة في صناعة الكيماويات تراجع استثماراتها في النصف الأول بنسبة 18.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 تريليون وون، مع انخفاض استثمار شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات الكبرى بنسبة 13.6% إلى 2.5 تريليون وون.