أسهم أوروبا بصدد تسجيل أسوأ أسبوع في 6 أشهر بسبب "كورونا" ومخاوف النمو

أوقفت الأسهم الأوروبية نزولها اليوم الجمعة، بيد أن المؤشر الرئيسي لها ما زال على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ فبراير بفعل مؤشرات على تباطؤ النمو وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 ومخاوف من تقليص التحفيز النقدي في وقت أبكر من المتوقع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة اليوم عقب انخفاض 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يبدأ كبح جماح سياساته التيسيرية في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتعافى مؤشر قطاع التعدين من انخفاض أربعة بالمئة أمس الخميس إذ استقرت أسعار النحاس، لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء بين القطاعات الأوروبية في الأسبوع.

وتتجه أسهم السلع الفاخرة أيضا لانخفاض أسبوعي بنحو ستة بالمئة، إذ تتعرض لضغوط بفعل القلق إزاء تطورات محتملة تتعلق بالسياسة المتبعة حيال الثروة في الصين.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة إذ أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين قفزت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وقفز سهم موريسونز البريطانية لمتاجر البقالة 4.5 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت الشركة على عرض استحواذ بقيمة سبعة مليارات جنيه إسترليني (9.54 مليار دولار)، بينما قفز سهم موقع العقارات السويدي هيمنت 14.6 بالمئة بفضل تقرير فصلي إيجابي.