الأسهم اليابانية تهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أقل مستوى في ثمانية أشهر تقريبا اليوم الجمعة، مدفوعا بنزول أسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات المرتبطة بها بفعل تنامي القلق حيال التعافي بعد أن قلصت تويوتا إنتاجها العالمي.

وتراجع المؤشر نيكي 0.98 بالمئة ليغلق عند 27013.25 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87 بالمئة إلى 1880.68 نقطة.

وفي الأسبوع، هبط نيكي 3.4 بالمئة وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مايو ، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال كينتارو هاياشي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "تويوتا أطلقت انخفاضات في نيكي. اليوم الكثير من الأسهم الأخرى المحيطة بتويوتا تأثرت.

"خفض إنتاج تويوتا سحق آمال التعافي الاقتصادي من انخفاض الجائحة".

وقالت تويوتا موتور أمس الخميس إنها ستقلص إنتاجها العالمي لشهر سبتمبر أيلول 40 بالمئة عن خطتها السابقة.

ونزل سهم تويوتا 4.09 بالمئة بينما خسر سهم هوندا موتور 4.84 بالمئة وهوى سهم نيسان موتور 7.25 بالمئة. وانخفض سهم دينسو التابعة لتويوتا 8.83 بالمئة بينما فقد سهم زميلتها ايسين 5.28 بالمئة.

وقادت شركات صناعة المواد الداخلة في إنتاج السيارات مثل الصلب والزجاج والمطاط الانخفاضات في المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وتراجعت شركات الشحن البحري بأكبر قدر بين المؤشرات الفرعية إذ انخفضت 8.17 بالمئة.

كما اعترى الضعف الأسهم المرتبطة بالرقائق على الرغم من المكاسب التي حققتها نظيراتها الأمريكية بعد أن توقعت نفيديا كورب لصناعة الرقائق إيرادات للربع الثالث تفوق توقعات وول ستريت.

وتخلى سهم أدفانتست عن مكاسب مبكرة لينخفض 0.45 بالمئة، بينما ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.28 بالمئة.

وكان سهم دينسو الأسوأ أداء على نيكي، وتلاه سهم نيبون يوسن الذي خسر 8.42 بالمئة ونظيره كاواساكي كيسن الذي تراجع 8.15 بالمئة.