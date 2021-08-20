شرطة الرياض: القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
أخبار
- التفاصيل في 28 مادة.. كيف سيتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص؟
- لدعم العودة الآمنة للسفر الدولي.. الخطوط السعودية تطلق تطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية"
- الطيران المدني: الحجر المؤسسي سيكون على نفقة المسافرين ضمن سعر التذكرة
- نزاهة تطيح بـ 176 شخصا في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة
- هيئة تنظيم المياه والكهرباء: لا صحة لتقسيم شرائح الاستهلاك بحسب الأوقات
- "الطيران المدني": السماح بسفر المواطنين إلى الخارج شرط تلقي الجرعات الكاملة من لقاح كورونا
- وزير التعليم: 3 فصول في العام الدراسي.. و 12 إجازة للمعلمين والطلاب
- 1257 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في السعودية
- رئيس "فايزر": المحصنون سيحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح
- 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
أضف تعليق