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أحداث في صور

سيريلانكيون يصطفون لشراء زيت الكيروسين المستخدم في الطهي

سيريلانكيون يصطفون لشراء زيت الكيروسين المستخدم في الطهي

«الفرنسية »

سيريلانكيون يصطفون أمس لشراء زيت الكيروسين المستخدم في الطهي، حيث يواجه 21 مليون نسمة عجزا في استيراده بسبب نقص الدولار.

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