الدراسة حضوريا لمن أكمل جرعتين .. ولا استثناءات للتعليم الأهلي والأجنبي

أكد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، عن تطوير شامل للخطط الدراسية، حيث جرى إعداد 34 منهجا جديدا، وتطوير 89 منهجا قائما، وإنهاء نحو 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال العامين الماضيين، وتحويل 50 كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.وأعلن آل الشيخ في المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة مع الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف في الرياض أمس، تسلم الوزارة 232 مبنى تعليميا بطاقة استيعابية 119 ألف طالب وطالبة، وتجهيز 30 ألف حافلة ومركبة مدرسية لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة، وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعدادا للعام الدراسي.وأوضح، أنه جرى إضافة 1497 فصلا لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، سيلتحق بها 34.5 ألف طالب وطالبة، وإضافة 7923 فصلا للصفوف الأولية بنين، سيلتحق بها أكثر من 205 آلاف طالب وطالبة يسند تدريسهم للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة.وأشار وزير التعليم، إلى تهيئة وتجهيز المباني المدرسية، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس في جميع إدارات التعليم بأكثر من مليار ريال، والاستغناء عن 671 مبنى مستأجرا خلال العامين الماضيين.وكشف الدكتور آل الشيخ عن خطة تعمل عليها الوزارة فيما يسمى بالمناهج الرقمية، متطلعا إلى إطلاق بيانات عنها مستقبلا قبل بداية عام 1444.ونفى آل الشيخ استثناء مدارس التعليم الأهلي والأجنبي من حضور طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بل سيكون عن بعد، مشيرا إلى أن أعراض ومخاطر الجائحة على الطلاب واحدة، ولا يمكن التمييز بين التعليم الحكومي أو الأهلي، وعلى الجميع تطبيق البروتوكولات الصحية وفق تعليمات وزارة الصحة.وأضاف آل الشيخ، أنه سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح، وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص.ولفت آل الشيخ، إلى أن توقيت الدراسة عن بعد في منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية يبدأ من الساعة 3:30 عصرا حتى 7 مساء.واستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بتطعيم الطلاب، إذ حصل 93 في المائة في التعليم العام على جرعة واحدة من اللقاح، و37 في المائة على جرعتين، بينما حصل 85 في المائة في التعليم الجامعي على جرعة واحدة، و59 في المائة على جرعتين، متوقعا زيادة هذه النسب مستقبلا.وأشار آل الشيخ إلى أنه تم رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 40 في المائة، وتدريب أكثر من 331 ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف، للاستثمار الأمثل لقدراتهم بما يخدم العملية التعليمية.وتطرق آل الشيخ أيضا إلى الإنجازات الأخيرة التي حققتها السعودية، من بينها حصول 125 طالبا وطالبة على ميداليات في الأولمبياد الدولية خلال عامي 2020 – 2021، وتقدم المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنة بنتائج 2015، وحصولها أيضا على المرتبة الأولى عربيا، و12 على مجموعة العشرين، و14 عالميا في أبحاث كورونا، في حين جاءت عشر جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميا في تصنيف التايمز، وست جامعات في تصنيف شنغهاي 2021.من جهته قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإعلام المكلف إنه في ظل الدعم غير المحدود من القيادة ووعي وتكاتف المجتمع، وصل التحصين إلى أكثر من 11 مليون فرد من أفراد المجتمع بجرعتين و21 مليونا بجرعة واحدة.وأكد الدكتور القصبي تحسن بعض القطاعات الاقتصادية في المملكة رغم كل تحديات الجائحة وتحوراتها وتداعياتها بشهادة صندوق النقد الدولي.وتطرق الدكتور القصبي إلى وقوف المملكة مع الشعب الجزائري جراء الحرائق، وصدور توجيه بالوقوف مع الشعب الجزائري وإرسال المساعدات الإنسانية للتخفيف عن المتضررين جراء الحرائق، مبينا في الوقت نفسه الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أجرى نحو 47 ألف عملية جراحية لمستفيدين من نحو 19 دولة حول العالم.وبين الدكتور القصبي أن بيت الله الحرام يستقبل 20 ألف معتمر يوميا، وفق ضوابط واحترازات للمحافظة على صحة المعتمرين، مشيرا إلى أن فتح أبواب السياحة للمملكة من الخارج يتطلب الاستمرار في تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية لتصبح العودة آمنة وفعالة.وتحدث الدكتور القصبي عن انتخاب المملكة نائيا لرئيس لجنة التراث العالمي للمجموعة العربية في اليونسكو، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي للمملكة في دعم التراث وتوثيق الإرث الإنساني.وأشار الدكتور القصبي إلى توقيع اتفاقية البروتوكول التشغيلي بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، التي من خلالها تم تفعيل منصة توكلنا خارجيا، مبينا أن الجواز السعودي الصحي" أصبح معترفا به عالميا عبر منصة توكلنا، الذي أتى بسواعد أبناء وبنات الوطن.وبشأن الأحداث في أفغانستان، أكد الدكتور القصبي أن السعودية تقف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يتخذها.