مستوى قياسي منخفض لسهم «علي بابا» .. تراجع 29 % منذ بداية العام

تراجع سعر سهم مجموعة التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت الصينية العملاقة، علي بابا جروب هولدنج، خلال تعاملات أمس، 4.3 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي في إطار موجة البيع الكثيفة لأسهم شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بعد إشارة السلطات الصينية إلى اعتزامها اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى الحد من قوة هذه الشركات.وتراجع سهم "علي بابا" المسجل في بورصة هونج كونج 29 في المائة منذ بداية العام الحالي، في حين تراجع مؤشر هانج سينج الرئيس للبورصة 7 في المائة فقط خلال الفترة نفسها.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع السهم جاء بعد إعلان السلطات الصينية قيامها بدراسة مقترحات منفصلة لضمان حقوق السائقين الذين يعملون لصالح شركات الإنترنت ومراقبة أداء وتطور هذا القطاع.كما تراجعت ثقة المستثمرين في سهم أكبر منصة للتجارة الإلكترونية وإعلانات الإنترنت في الصين بعد تصريحات مسؤولي شركة خدمات الإنترنت الصينية العملاقة الأخرى تينسنت أخيرا عن أن الحكومة قد تقوم بتغييرات عادلة لكيفية استخدام الشركات لبيانات المستخدمين في الأغراض الإعلانية.وكانت الإجراءات الحكومية ضد شركات التكنولوجيا في الصين قد كبدت سوق الأسهم الصينية نحو تريليون دولار خلال الشهر الماضي، حيث تحركت السلطات الصينية تحت دعاوى عديدة من مكافحة الاحتكار إلى حماية الخصوصية إلى ضرورة تنظيم نشاط التجارة الإلكترونية وحماية البيانات عبر الإنترنت.وفي سياق متصل بالأسهم، هبطت أسهم شركة "بيونتيك" الألمانية 5.6 في المائة في حين انخفضت أسهم شركة فايزر الأمريكية 2 في المائة، بعد نتائج دراسة في المملكة المتحدة كشفت عن أن لقاحات الشركتين فقدت فاعليتها في غضون الأشهر الثلاثة التالية للتطعيم وأن مستوى الفيروس لدى المصابين بسلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى سريعة الانتشار متماثل في أجساد المطعمين وغير المطعمين على حد سواء، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.كما كشفت الدراسة عن أن لقاح أسترازينيكا أيضا فقد بعضا من فاعليته، ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة المنتجة له 0.5 في المائة في بورصة لندن.وقالت "بلومبيرج" إن أسهم شركات اللقاح الأخرى سجلت انخفاضا أيضا، حيث انخفضت أسهم شركة موديرنا بواقع 3.8 في المائة وكيورفاك بواقع 2.6 في المائة، في حين انخفضت أسهم شركة نوفافاكس 2.7 في المائة.وقال جيفري بورجس المحلل الاقتصادي لدى "بنك إس في بي ليرينك" الاستثماري الأمريكي، "قد لا تكون الجرعات المعززة كافية. قد نحتاج إلى لقاح آخر بعد التحدث إلى اختصاصي وبائيات".