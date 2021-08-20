92.1 مليار دولار ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية بنهاية يوليو

تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك في كوريا الجنوبية في يوليو مقارنة بالشهر السابق له، حيث سحب الأفراد ممتلكاتهم من العملات الأجنبية، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي.وبلغت الودائع بالعملات الأجنبية التي يحتفظ بها المقيمون 92.13 مليار دولار في نهاية يوليو، بانخفاض 910 ملايين دولار عن يونيو، وفقا لبنك كوريا BOK.وشمل التحليل المواطنين والأجانب المقيمين لأكثر من ستة أشهر، والشركات الأجنبية، ولا تشمل البيانات الودائع بالعملات الأجنبية بين البنوك.وقال بنك كوريا المركزي إن الانخفاض جاء مع قيام السكان المحليين بسحب ممتلكاتهم المقومة بالدولار.وانخفضت الودائع المقومة بالدولار بمقدار 780 مليون دولار شهريا إلى 79.68 مليار دولار، فيما تراجعت الودائع المقومة باليورو بمقدار 30 مليون دولار إلى 4.13 مليار دولار.وبلغت حيازات الشركات من ودائع العملات الأجنبية 72.92 مليار دولار في نهاية يوليو، بانخفاض 290 مليون دولار عن الشهر السابق. وقال بنك كوريا إن الودائع التي يحتفظ بها الأفراد تراجعت أيضا بمقدار 620 مليون دولار إلى 19.21 مليار دولار.وفي سياق متصل بالاقتصاد الكوري، أظهرت بيانات أمس، أن مستثمري التجزئة الكوريين ضاعفوا ملكيتهم من الأسهم في شركة سامسونج للإلكترونيات في غضون ثمانية أشهر، في ظل موجة بيع مكثفة بين المستثمرين الأجانب.واشترى المستثمرون الأفراد المحليون صافي 394 مليون سهم، في شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة حتى الأربعاء من هذا العام، أو 6.6 في المائة من أسهمها القائمة، وفقا لبيانات بورصة كوريا. وهي نسبة أعلى مقارنة بنسبة 6.48 في المائة سجلت بنهاية العام الماضي.وعلى خلفية الشراء القوي من جانب مستثمري التجزئة لأسهم سامسونج، فإن حصتهم في سامسونج للإلكترونيات، أهم شركات مجموعة سامسونج، تخطت 13 في المائة للمرة الأولى.ويمتلك لي جيه - يونج نائب رئيس سامسونج للإلكتروينات والقائد الفعلي للمجموعة، والأفراد المقربون منه، الحصة الأكبر البالغة 21.9 في المائة من أسهم سامسونج للإلكترونيات، بينما يمتلك الصندوق الوطني لمعاشات التقاعد أقل بقليل من 10 في المائة.وعلى النقيض، باع المستثمرون الأجانب والمؤسسات المحلية صافي 243 مليون و161 مليون سهم في سامسونج للإلكترونيات، على التوالي، في الفترة نفسها.وأنفق مستثمرو التجزئة ما يقرب من 32 تريليون وون "27.3 مليار دولار" لشراء الحصة الإضافية، وتخطى عدد المستثمرين الأفراد في سامسونج للإلكترونيات خمسة ملايين شخص.وفقا لتقرير نصف سنوي صادر عن الشركة، بلغ عدد صغار المستثمرين الذين يمتلكون حصة أقل من 1 في المائة، 4.55 مليون مستثمر بنهاية يونيو، بزيادة 2.4 مليون مقارنة بستة أشهر سابقة.وترى مصادر الصناعة أن الشراء المكثف من قبل المستثمرين الأفراد، مدعوم بآمال تعافي الأسعار، وأن يكون عائد توزيعات الأرباح أعلى من معدلات الودائع المصرفية.وقد دفعت سامسونج أرباحا بلغت 2.944 وون "2.52 دولار" للسهم العام الماضي، ما يمثل 3.96 في المائة من سعر السهم في نهاية ديسمبر.ومن المقرر أن يحضر لي جيه - يونج نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، أول جلسة محاكمة حول اندماج مثير للجدل بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونج، بعد مرور ستة أيام من الإفراج المشروط عنه.وفي سبتمبر من العام الماضي، وجهت النيابة العامة إلى "لي" تهمة التورط في الاندماج غير العادل بين سامسونج سي آند تي وجيئيل للصناعات. وتشتبه النيابة في أن "لي" والإدارة العليا لسامسونج تورطوا في خطة لخفض قيمة سامسونج سي آند تي قبل اندماجها مع جيئيل للصناعات لتسهيل خلافة "لي" الإدارية لوالده.وفي 17 أغسطس، طلب محامو "لي" من المحكمة حماية "لي". ويبدو أن هذا الإجراء جاء بالنظر إلى وجود انتقادات ضد الإفراج المشروط عن "لي".وإذا حكمت المحكمة بأن هناك احتمالا لتعرض متهم في قضية جنائية للهجوم، فسيقوم موظفو المحكمة بمرافقته من لحظة وصوله إلى المحكمة، إلى لحظة دخوله قاعتها.وتم إطلاق سراح "لي" في 13 أغسطس بعد مرور سبعة أشهر من سجنه بتهمة الرشوة.