الفيصلي: النصر .. «عنابي»

أحبط فريق الفيصلي لكرة القدم ضيفه النصر، بعد أن قلب الطاولة عليه، محولا تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، فيما أبى الأهلي السقوط أمام الحزم، بعد أن أدرك التعادل 2/2 ضمن الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وأزاح الفيصلي خصمه النصر "ثلاث نقاط" عن صدارة الترتيب مؤقتا بأربع نقاط، فيما يملك الأهلي والحزم نقطتين.في المجمعة، منح البرازيلي أندرسون تاليسكا فريقه النصر التقدم بعد مرور ثماني دقائق، إثر تسديدة من خارج الصندوق العنابي عانقت شباك الحارس مصطفى ملائكة.لم ييأس الفيصلي من تقدم النصر، فشن هجمات متتالية حتى أدرك التعادل عبر جوليو تافاريس من الرأس الأخضر من ضربة جزاء إثر إعاقة اللاعب عبدالرحمن الدوسري (45)، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني.في الرس، أنقذ البرازيلي باولينهو قائد الأهلي فريقه من الخسارة من مضيفه الحزم بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 83 في اللقاء الذي انتهى 2/2، بعد أن فقد المهاجم السوري عمر السومة للإصابة بعد مرور ست دقائق، فحل عبدالرحمن غريب. سجل الحزم عبر السويدي كارلوس ستراندبيرج (35)، وعزز التقدم الهولندي أولا جون بعد أربع دقائق، إلا أن الأهلي رفض الخسارة، فقلص الفارق عبر المقدوني إزجان أليوسكي من ضربة جزاء (78)، وأدرك باولينهو التعادل بعد خمس دقائق. وتلعب اليوم ثلاث مباريات، حيث يستقبل الباطن (دون نقاط) نظيره أبها (ثلاث نقاط)، ويلاقي ضمك (دون نقاط) ضيفه الطائي (دون نقاط)، ويحل الهلال (ثلاث نقاط) ضيفا على التعاون (نقطة واحدة).