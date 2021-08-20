ليفربول .. العقد الأغلى لصلاح

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، مفاوضات مع اللاعب المصري محمد صلاح، بشأن إيجاد صيغة للاتفاق على عقد جديد، سيجعله الأغلى في تاريخ النادي من حيث قيمة الرواتب.وأوضح موقع "ذا أتلتيك" الأمريكي، أن ليفربول يريد تمديد عقد صلاح لموسمين إضافيين، ليبقى حتى 2025، مع منحه أعلى راتب في تاريخ النادي.ولفت الموقع إلى أن المهاجم المصري يتقاضى أسبوعيا 200 ألف جنيه استرليني، بينما يبقى زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، الأعلى براتب أسبوعي 220 ألف استرليني.وقال الإعلامي جيمس بيرس لصحيفة "أنفيلد ووتش" أمس: "عقد صلاح الحالي يتقاضى فيه 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وينتهي في 2023، وملاك ليفربول يرغبون في تجديد عقد صلاح لعامين إضافيين بشروط مالية أفضل، ستجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب".وأضاف، "يزداد شعور إدارة ليفربول بالتفاؤل بأن صلاح سيبقى بسبب الروح التي ظهر عليها منذ بداية فترة الإعداد للموسم الحالي، وصولا لبدايته".يذكر أن صلاح (29 عاما) انضم إلى صفوف "الريدز" في 2017، قادما من روما الإيطالي، حيث أحرز 126 هدفا خلال 204 مباريات، إضافة إلى 49 تمريرة حاسمة، وحصل على عديد من الجوائز الفردية بفضل إسهامه في تتويج الفريق في دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وكذلك كأس العالم للأندية.