الكفاءة المالية لـ 13 ناديا .. إقفال 627 مليونا خلال 71 يوما

احتاجت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى 71 يوما لإنهاء جميع الالتزامات المالية والديون المترتبة عليها والمقدرة بـ627003053 ريالا، إما بسدادها أو إعادة جدولتها قبل 48 ساعة من الموعد النهائي، حيث أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي المبالغ، وحددت يوم غد موعدا نهائيا للوفاء بها.

وأقفلت لجنة الكفاءة المالية ملف كامل الديون لـ 13 ناديا عقب انضمام الأهلي، الشباب، والباطن أمس، حيث سدد الأهلي 124383600 ريال، الشباب 68478291 ريالا، والباطن 19127139، فيما سدد الاتحاد 140304083 ريالا، الطائي 4235296 ريالا، النصر 135907339 ريالا، الهلال 24832951 ريالا، ضمك 156 ألف ريال، الاتفاق 18589720 ريالا، الرائد 10946020 ريالا، الفيحاء 8558763 ريالا، الحزم 5668863 ريالا، والتعاون 8301159 ريالا.

وحرمت أزمة الكفاءة المالية أندية الاتحاد (لاعبين)، الأهلي (ستة لاعبين)، الشباب (ستة لاعبين)، والباطن (ستة لاعبين) من الاستفادة من صفقاتها الأجنبية في الجولة الأولى، وعددهم 20 لاعبا ما بين محلي وأجنبي، فيما سيكون بمقدورها إشراك اللاعبين الجدد في الجولة الثانية.

يشار إلى أن أندية الفتح، الفيصلي، وأبها، لم يسجل عليها أي دين أو التزامات مالية.