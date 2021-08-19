"منشآت" تطلق الدفعة الخامسة من برنامج "إيليت طموح"

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم إطلاق الدفعة الخامسة من "برنامج إيليت" - "طموح" بمشاركة 20 منشأة صغيرة ومتوسطة متسارعة النمو.

وذلك بهدف تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول لشبكة "إيليت" العالمية والاستفادة من خدماتها.

وجاء برنامج "طموح إيليت" مساهمةً في تنمية المنشآت من خلال العديد من البرامج التدريبية، وربطهم بشبكة من المستشارين والمستثمرين المحليين والعالميين بهدف تعزيز نمو هذه الشركات وإعدادها للتمويل.

يذكر أن برنامج "طموح" سهّل أعمال 69 منشأة صغيرة ومتوسطة استفادت من البرنامج خلال الدفعات الأربع الأولى، كما تم ترشيح أكثر من 10 شركات للاستفادة من الحافز المالي.