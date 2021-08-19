643.8 مليون ريال صافي أرباح شركات "الأسمنت" المدرجة خلال الربع الثاني.. نمت 15.5%

حققت شركات الأسمنت المدرجة بالسوق الرئيسية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021 صافي أرباح بلغ 643.8 مليون ريال مقارنة بنحو 557.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث نمت صافي الأرباح المجمعة بنحو 15.5 في المائة، وبفارق بلغ 86.3 مليون ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" والذي أستند على بيانات السوق المالية "تداول"، فقد خالفت 4 شركات أداء القطاع لتسجل تراجعا مقارنة بنمو الشركات العشر المتبقية.

حيث سجلت أسمنت العربية أعلى نمو بصافي الأرباح وبنحو 341 في المائة، فيما حققت أسمنت تبوك نمو بصافي الربح للفترة 250 في المائة، وأسمنت الشرقية بنمو للأرباح بلغ 107 في المائة، وأخيرا أسمنت الجوف الذي نمت ارباحه 27.6 في المائة



في حين نجد الأكثر تراجعا في الأرباح من نصيب شركة أسمنت الجنوب بعد تراجع أرباحها 29.6 في المائة ليبلغ صافي الربح 95 مليون ريال، ويعود التراجع الكبير إلى أن الفترة المماثلة شهدت مكاسب من خلال إلتزام مالي بقيمة 22.76 مليون ريال.



تلاه أسمنت حائل المتراجع بنحو 29.4 في المائة ثم أسمنت أم القرى بتراجع 12.2 في المائة، ونحو 0.8 في المائة من التراجع في أرباح أسمنت نجران.





وبالمقارنة مع الربع السابق ( الربع الأول 2021) فقد تراجعت الأرباح بنحو 28 في المائة، حيث أن أرباح الربع الأول 2021 قد بلغت حينها 892.5 مليون ريال.



لتبلغ بذلك أرباح النصف الأول من العام الجاري 1.54 مليار ريال وهي تقل عن الفترة المماثلة بنحو 5 في المائة، حيث كانت حينها تشكل 1.61 مليار ريال.